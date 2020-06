Claudio Cerini: "Fabio Cuggini no me dura ni un round"

Este Martes Radio Colonia, en el programa “Distancia Social” con Alejandro Cupito, Matías Alé y José Chatruc en, producidos por Sun Productora entrevistaron a Claudio Cerini que dio interesantes declaraciones sobre la pandemia y la situación que viven muchos peluqueros en el país. “Hay que tener temple, comprometer capital personal, porque así como uno invierte millones para abrir la peluquería, ahora hay que mantenerlo” “Con respecto al gobierno, sin ser oficialista nunca en la historia de un gobierno apoyo a la actividad privada como lo hace este gobierno con el tema de los sueldos. Yo no creo que haya un estado ausente, yo creo que el estado está más presente que nunca, sino el ATP miraría para otro lado”.

“Hay un solo protocolo y hay bastante equilibrio. Todos queremos abrir, lo demás son cuestiones menores”.

Mati Ale le preguntó qué opina de la polémica que se generó en estos días con colegas del mismo rubro en los medios y Claudio no dudo: “Yo tengo 35 años de carrera y jamás critique a un colega. Yo creo que no hay protocolo clase A y clase B, yo no opero para el sindicato, yo no soy Lázaro Báez. Me da verguenza colegas que dicen que a los empleados hay que dejarlos sin pagar, cada uno hace lo que puede. Lo que digo es que no mido en el otro lo que yo no puedo hacer. No voy a entrar en peleas, ahora si entro en una pelea, quiero un ring y doce rounds por favor.

Por último Ale Cupito le preguntó qué opinaba de la supuesta vuelta a fase 1 de la cuarentena y Claudio respondió: “Yo creo que esta cuarentena va a dejar un estado de salud mental bastante completo. Yo he escuchado al ministro de Salud Ginés al que le tenía cierto respeto intelectual, hasta algunas cosas que escuche. Cuando dijo cosas que en un país serio le hubiesen costado el puesto el puesto. Quiero entender que estos 100 días de cuarentena valieron la pena. Las mentes brillantes de la medicina no son las mentes brillantes que necesita el país para tomar decisiones. La realidad es que hay gente que necesita salir dia a dia a trabajar.”

Cuando los chicos del piso le dijeron que no se iban a perder la pelea con su colega por nada del mundo. Claudio dijo: “No me dura ni un round”.