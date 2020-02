¿INVOLUCRADO? 😟

Claudio Caniggia, citado por la Justicia por estafas telefónicas

Dos personas sufrieron la quita de U$S 70 mil y U$S 2.800 respectivamente. Ambas fueron estafadas con una línea telefónica que estaba registrada a nombre del ex futbolista. Su testimonio es necesario para la causa.