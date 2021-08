Claudio Caniggia se cansó de los ataques de su hijo Alex y tomó una drástica decisión

No es la primera vez ni será la última que Alex Caniggia usa malos términos para referirse a la novia de su papá, Sofía Bonelli. El actual integrante de la mesa de Polémica en el bar habló por primera vez en el programa sobre el entuerto judicial entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

"Yo quiero que me mi papá le dé la mitad de lo que corresponde a mi mamá, ahí me voy a quedar callado y tranquilo", afirmó el ex MasteChef Celebrity, Alex Caniggia.

El hijo del ex futbolista Claudio Paul Caniggia hace mucho tiempo que no habla con su padre. "Cuando intenté hablar con él mira para otro lado y se va. Después me bloquea de todos lados. Madre hay una sola y yo quiero que le den lo que le corresponde", añadió.

Pero, sin duda alguna, la frase más fuerte que usó en el programa de Mariano Iúdica, fue: "¡Y qué querés que le dé a mi mamá si anda con ese gato!".

En ese momento, Iúdica insistió con que su papá está enamorado de Sofía Bonelli: "¿Vos creés que está enamorado? No. Hay datos. Si fuera que está con una chica bien todavía, pero... ¿vos sabés de dónde viene esta chica?".

Por último, Mariano Iúdica le dio un consejo: "Vos vas a destrabar esto pero tenés que ser más vivo y no atacar a la novia de tu papá".

Lo cierto es que Claudio Caniggia se cansó de las constantes agresiones que le dedica su hijo a su actual pareja, Sofía Bonelli, y tomó una picante decisión.

En Nosotros a la mañana contaron el caso y la dura decisión que tomó el Pájaro para frenar de alguna manera a su hijo. “Claudio sigue estando en Miami con Sofía Bonelli, llamó a su abogado, Fernando Burlando y le dijo ‘Hacé lo que tengas que hacer’”, informó Carlos Monti.

Y añadió: “Estaban viendo el programa en Miami, la cuestión es que Claudio llamó a Burlando y le dijo que querellara a Alex, al hijo. Es duro, Burlando trató de persuadirlo a Claudio diciéndole ‘Tratemos de ir por otro lado, no por la vía judicial’. ‘Estoy harto de que hable así de mi pareja, de Sofía’. Y Sofía tomó el teléfono del otro lado y le dijo ‘Hacé algo, pero frenalo’”.

“Entonces Burlando estaba evaluando anoche no ir por la vía judicial pero sí denunciar a Alex Caniggia ante el INADI por las descalificaciones hacia Sofía Bonelli. Entonces, Burlando iba a presentar esta mañana un escrito en el INADI y vamos a ver si prospera”, cerró Monti.

