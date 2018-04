Claudia Villafañe y una profunda reflexión, ¿dedicada a Maradona?

Claudia Villafañe publicó una profunda reflexión en Instagram y queda la duda si el destinatario del mensaje es o no Diego Armando Maradona.

"Abuelo, ¿como se pierde la vida? La vida se pierde de muchas formas hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros, y no mejorando la tuya", empieza el mensaje.

Y continúa: "Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscando soluciones para poder triunfar, se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás, y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas, y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz".

Nada mas para decir, no?

Esto justo se da días después de la polémica ausencia del ex futbolista a la boda de su hija Dalma, tan comentado en los medios.

¿Fue para él el mensaje?