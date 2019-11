Claudia Villafañe en Tribunales y sin Maradona: "¿Cómo voy a hacer un acuerdo si él no se presenta nunca?"

Claudia Villafañe se presentó en Tribunales en el mediodía de lunes por la audiencia en el juicio con Diego Maradona por los departamentos de Miami, Estados Unidos.

La ex pareja del ex futbolista asistió a la mediación mientras que Maradona estuvo ausente y fue su abogado, Matías Morla.

"No puedo decir nada de la audiencia. ¿Cómo voy a hacer un acuerdo si él no se presenta nunca chicos?", expresó Villafañe ante las cámaras de "Intrusos", América, tras la fallida reunión.

"Es un problema de él, no es un problema mío. A mí lo que me enoja es que hable así de una hija, que es mi hija también. No puede hablar así de un hijo. Voy a salir a mis hijas con uñas y dientes como cualquier mamá", aseguró sobre el video que difundió Maradona.

"Estoy trabajando, me dolió muchísimo perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará. Yo sé que ahora mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo", explicó Maradona en el video que compartió en Instagram.

Y aseguró sobre su herencia: "Yo les digo a todos que no voy a dejar nada, que voy a donarlo, todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no, no existe, porque estoy muy sano. Gracias".