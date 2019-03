Claudia Villafañe recibió dos duros revés por parte de la Justicia por las causas que le inició su ex marido, Diego Maradona





La primera mala noticia para Villafañe tiene que ver con una resolución de la Cámara Civil (Sala J) a cargo de las doctoras Marta del Rosario Mattera, Patricia Barbieri y Beatriz Alicia Verón, que revoca un fallo de la Jueza Adriana Carminati, y le permite a Maradona poder ingresar a su departamento para auditar todas las camisetas, trofeos, medallas y regalos que el Diez cosechó a lo largo de su carrera como futbolista y que están en manos de ella.





Maradona, por intermedio de su abogado, Matías Morla, le había iniciado una causa a Claudia para recuperar esas pertenencias y como la causa no avanzaba, Morla pidió a la Justicia poder constatar el estado en el que se encontraban y sobre todo la cantidad de elementos que Claudia tenía en su poder.





Según la resolución de la Cámara, la Jueza debe dictar sentencia y poner un día en el que se pueda ingresar a la propiedad para poder hacer el relevamiento que tiene carácter de allanamiento ya que deberían ingresar un oficial policial, un cerrajero con potestad de violentar la cerradura en el caso que no se encuentre nadie en el inmueble, Morla, como apoderado de Maradona y Villafañe o en su defecto Fernando Burlando, su abogado.





"Es un fallo ejemplar el que emitieron las tres juezas de la Cámara y que no hace más que poner en claro un pedido que hicimos y que la Jueza Carminati no solo tardó más de lo debido en expedirse, sino que en su dictamen cometió errores que llaman mucho la atención. Pero por suerte la Justicia Argentina aún tiene juezas que entienden el derecho desde otro lugar y ahora esperamos tener la fecha para poder ingresar y saber con exactitud la cantidad de elementos que son de propiedad de Maradona y que tiene Villafañe", comentó Morla. comentó





El fallo de las tres camaristas es contundente y deja en claro que la defensa de Maradona tiene "derecho" hacer un relevamiento de todas las "prendas" que están en manos de Villafañe y el escrito, de manera textual, asegura: "Entendemos de prudente arbitrio jurisdiccional admitir la medida en cuestión, disponiendo que se requiera quién las tiene en su poder, que se las exhiba, cuando el pretensor ha justificado "prima facie" un interés en las cosas a revindicar, fundado sobre el alegado derecho de propiedad. Hemos, pues, de atender a los agravios levantados por el apelante y disponer la revocación de la decisión que impugna, sin desmedro de lo que en definitiva pudiere decidirse en punto a la procedencia de la acción real de reivindicación y el derecho alegado por el pretensor".





En consecuencia pone sobre la mesa el "derecho de propiedad" que tiene Diego sobre sus camisetas y regalos lo que en su momento se pidió sea tenido en cuenta.





Este fallo de la Cámara es un guiño para Maradona y vuelve a poner en el centro de la escena una de las causas que más conmoción trajo entre él y Claudia ya que entre los más de 400 objetos que el Diez le reclama hay "trofeos" como las camisetas con las que el Diez salió campeón en México 1986 y regalos que tuvo desde Fidel Castro a Muamar Gadafi.





"En una Justicia tan golpeada como la Argentina poder tener un fallo tan contundente como el de las tres camaristas nos invita a pensar que no todo está perdido y que podemos confiar en sistema judicial que actúe con ecuanimidad y sobre todo con fundamentos", aseguró Morla, quien también se quejó por la falta de argumentos de la Jueza Carminati para denegar el allanamiento: "La presentación se hizo en 2016 y la Jueza demoró más de dos años para componer un fallo donde no solo no hay Justicia, sino que además carece de fundamentos y parece no haber ni siquiera leído nuestros fundamentos por los que solicitábamos la medida".









En tanto, hay otra mala noticia para Claudia desde Estados Unidos, ya que según confirmó el doctor Eduardo Rodríguez, quien lleva la causa en Miami por la compra de los departamentos, la Justicia de ese país le negó, de manera contundente y definitiva, la posibilidad a Claudia de traer la causa a la Argentina.





"El planteo que hice yo fue que como el dinero ingresó de manera mal habida en Miami, que los departamentos están en Miami, que los inquilinos están en Miami, que las sociedades y las cuentas están en Miami, no hay ningún elemento para decir que la causa venga a la Argentina", aseguró Morla.





Se espera que este año se inicie un juicio en el que de resultar favorable a Diego, Claudia debería restituirle las propiedades que compró con apellido de soltera cuando aún estaba casada con Maradona.





"Los testigos son muy importantes porque son los inquilinos. Como Claudia dice que Maradona sabía de los departamentos, que eran de los dos, los inquilinos van a decir que no lo conocían a Maradona", añadió el letrado.





La causa ya tiene ahora el pedido de Juicio y según la legislación tiene que ser este año para poder cerrar de una vez la "madre" de todas las batallas que Diego le inició a Claudia.