Claudia Villafañe por primera vez contó detalles de su relación con Jorge Taiana

Pese a que su relación con Diego Maradona y todos los escándalos con él son públicos, Claudia Villafañe logra mantener un bajo perfil. La ex mujer del astro del fútbol intenta preservar su intimidad lejos de los medios incluso se sabe poco de la intimidad con su pareja Jorge Taiana, con quien sale desde 2013.

Su desembarco en “Masterchef celebrity”, Telefe, mostró una Claudia que la gente poco conocida: divertida, cálida, amorosa, maternal y competitiva. Su llegada a la tele está generando más empatía entre la gente que ya la postuló como una de las finalistas del torneo.

La participante visitó el ciclo de Flor Peña, “Flor de equipo”, Telefe y contó detalles de su relación con Jorge Taiana. A la rubia le preguntaron cómo fue tomar la decisión de quebrar ese perfil bajo y sumarse al reality y si le había consultado a su pareja, y ella contestó: “No le consulto, porque no convivimos. Entonces, cada uno tiene su vida. No me gusta tampoco que no sepa lo que hago, pero no le pido permiso".

“Cada uno tiene su vida. Viví mucho tiempo sola y me acostumbré a manejar mis tiempos sin consultar nada a nadie. Entonces, es difícil después cambiar eso. Nuestra relación está planteada así", reveló la madre de Dalma y Gianinna.

Este romance nunca fue aprobado por Diego, al ex jugador no le gusta Jorge y siempre los menosprecio, incluso públicamente se refirió a el como "Tontín"

Sobre la relación con sus hijas contó: "Creo que las mamás pensamos, vivimos y todo lo hacemos por nuestros hijos. Nuestro chat se llama 'Las tres somos una' y es así, sólo nosotras sabemos lo que pasamos".

"Mis hijas están felices de que haya aceptado (sumarse al programa), porque me ven feliz. A las únicas que les pregunté fue a ellas. Cuando me llamaron, primero dije que no... Siguieron insistiendo y... bueno, acepté. Sabía que se trataba de un programa de cocina y que no se iba a hablar de otras cosas. Eso me convenció", explicó.

