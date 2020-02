Claudia Villafañe: "Me pongo mal cuando Rocío dice algo de las chicas"

La madre de Dalma y Gianinna se refirió a cómo se lleva con la ex novia de Diego Maradona.

Claudia Villafañe estuvo en el ciclo "¿Quién quiere ser millonario?", Telefe, y habló de Rocío Oliva y de por qué accedió a sacarse una foto con Diego Maradona en diciembre de 2019 tras las fuerte diferencias que tuvieron en el último tiempo.

"En este momento no tengo relación con Rocío. Me pongo mal cuando dice algo de las chicas que yo sé que no es", indicó Villafañe.

"A veces la tele hace suponer que podes decir cosas que no son", añadió.

Y remarcó: "No me gusta entrar en el juego mediático de salir a contestar, es un juego que no quiero entrar. Ya son grandes, dos mujeres (por sus hijas)".

Y sobre aquella foto familiar indicó: "Llegué y el padre estaba ahí. Verle la cara de ellos de felicidad era también mi felicidad".