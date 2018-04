Claudia Villafañe lleva a la Justicia a Diego Maradona y su abogado

Días atrás, la rubia, que fue acusada de tener cuentas offshore en Panamá, se candó de las "mentiras" y decidió tomar cartas en el asunto, comunicando que iniciará acciones legales contra el Diez y su letrado.

"Esto viene de antes. No es por esto último. Dijeron cosas que no son ciertas y no me lo voy a aguantar más. No existen las cuentas off shore pero me voy a presentar a la Justicia y les voy a dar todo lo que me pidan", señaló Claudia en diálogo con Intrusos.

"Estoy bien. Tengo vaselina, todo me resbala. Estoy siempre de la misma manera, no tengo nada que ocultar. Todo tiene un límite y mi límite llegó hasta acá. Estoy cansada de las mentiras", continuó la mujer.

"Todo lo que demostré hasta ahora, lo gané. No tienen nada contra mí. Entonces me cansé, basta, que la Justicia diga cómo son las cosas", concluyó.

No te pierdas el video de esta nota.

Embed