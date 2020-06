Claudia Villafañe en "Intrusos": "Hacer la serie es una violencia de género hacia mi persona"

La ex de Diego Maradona habló con Jorge Rial sobre la serie de Maradona que produce Amazon y donde no la dejarían muy bien parada.

Esta tarde, Claudia Villafañe salió al aire en el ciclo "Intrusos" para hablar de la demanda en curso hacia la productora Amazon que retará en una serie la vida de su ex, Diego Maradona.

En las últimas horas se supo que Claudia no queda muy bien parada en el guión y por dicha razón la rubia avanza con las acciones legales.

A lo expuesto por su abogado, Fernando Burlando (medida cautelar y exhorto), Claudia dialogó esta tarde con Jorge Rial y aclaró cómo es la situación.

"Ya no me sorprende nada de nada. Estoy un poco cansada de todo esto. Tampoco quería dejar de dar mi opinión. Yo ya hablé en su momento cuando arrancó lo de la serie y conté lo había pasado. Me llamaron, hablé con alguien de México pero cuando me contó quiénes iban a contar la historia de Diego yo le dije que no me importaba participar, después nunca más tuve contacto con nadie ni supe más nada, todo me enteré por la tele", expresó Claudia en el inicio de la charla con Rial y su equipo.

"Algunos actores amigos me han llamado para consultarme y yo les dije que era un laburo y que lo hagan porque es trabajo. Muchos decidieron no hacerlo. Nunca recibían libros enteros, recibían pedazos de partes donde ellos iban a actuar. Eso fue lo único que supe", agregó.

Según detalló Jorge Rial, Diego Maradona habría cobrado 2 millones de dólares para la realización de la serie y que no habría puesto ningún reparo en los libros.

La primera alarma que suena en Claudia fue cuando se graba la primera parte de la historia que inicia en Punta del Este y allí hay un dialogo entre ella y Diego en la ficción donde la dejan muy mal parada. En la serie se plasma un interés por lo económico por encima de la salud del ex futbolista que estaba al borde de la muerte.

"En esa primera escena habla de las barbaridades que supuestamente yo dije cuando Diego estaba internado, yo ahí salí a hablar y me enojé mucho. Recibí al otro día un mensaje de un teléfono que no conocía que era Julieta Cardinali (actriz que la personifica) diciendo que quería hablar conmigo. Yo le dije que no tenía ningún problema, que me llamara. Hablamos y ella me dijo que siempre estuvo esperando mi encuentro porque le decían todo el tiempo que la iban a juntar conmigo, se la iban pateando una semana. Eso nunca ocurrió", describió la primera pareja de Maradona.

Claudia consideró en la nota que hacer y aceptar la realización de esa serie es parte de la violencia de género que viene teniendo de parte de Diego Maradona y su cuerpo de abogados que encabeza Matías Morla.

Asimismo, resaltó que no es necesario caer en golpes bajos para atrapar el televidente ya que la vida de Diego es muy atractiva y no hay que mentir para tener una buena ficción. ¿Podrá parar el estreno?

