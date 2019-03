Claudia Villafañe apuntó contra Maradona: "No me enrosco en todo esto, ya sufrí mucho"

El jueves, Matías Morla, abogado de Diego Maradona, sorprendió al mundo entero al asegurar que su representado, reconocerá a tres hijos que tiene en Cuba, que son de dos mujeres.

"Tiene tres hijos que yo hablo. Falta una charla mía con Diego y él se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo", confirmó el letrado en diálogo con "Nosotros a la mañana", El Trece.

"Diego tiene una medida en Cuba que apenas ingrese tiene que ir a Tribunales. Vamos a hacer las pruebas de ADN", agregó.

Este viernes, tras el escándalo, Claudia Villafañe, ex mujer del Diez, salió a hablar al respecto en Pamela a la tarde.

"Está buenísimo que si son realmente sus hijos, él los reconozca. Lo extraño en el relato de Matías es que hace años que están pagando manutención, pero hay hijos que no se sabe si lo son porque no hay un (estudio de) ADN de por medio. Ojalá sean, les pague el retroactivo de lo que nunca les pagó, los reconozca, se unan y se junten todos".

"A mí lo que me suena raro es que si están le están dando la manutención a estos hijos hace años, y sabían hace años que estos son de Diego, ¿por qué se dice hoy en televisión? Si ya lo sabían, ¿qué necesidad hay de que la prensa se entere de que Diego tiene tres hijos más en Cuba? Si supuestamente muchos ya lo sabían o pensaban... ¿Por qué hoy?". Y aclaró: "No me molesta que salga a la luz, me molesta el momento. Lo digo por Dalma, aunque ella está re bien".

Finalmente, Claudia disparó contra Diego: "Siempre que pasa algo feliz en mi familia, que es la suya, porque son sus hijas, quiere que las cosas se ensucien o uno se ponga mal". Y agregó: "No me enrosco en todo esto, porque ya soy grande, sufrí mucho durante muchos años y ahora trato de que esto me haga más fuerte. Mi nieta me necesita fuerte".

