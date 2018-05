"A ella la llevaron a enfermería porque mi amiga le pegó feo y nosotras salimos del boliche, los patovicas no nos echaron. Yo estaba muy enojada y la esperé en la puerta para pedirle una explicación", agregó.





Y cerró: "Cuando salió me vino a atacar a mí, mi amiga sabe pelear y le pegó. Y ella me acusa que fui yo quien la agredió. Mi abogado va a pedir las cámaras de afuera para que se demuestre. Esta chica no me puede denunciar sin haberle tocado un pelo".

se contactó en exclusiva con la rubia quien aclaró sobre este episodio:comentó