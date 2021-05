Claudia Medic sobre Anabela Ascar: "La llegaron a declarar persona no grata"

Claudia Medic estuvo el viernes en el piso de "Intrusos", América, y recordó la tormentosa relación laboral que tuvo con Anabela Ascar en Crónica.

"Todos los días era esto. No tenía reparo en pelear adelante de los invitados. Nada le parecía bien", comentó la periodista.

Y fundamentó sobre aquella discusión que se filtró cuando fueron como invitados "Los Palmeras".

"Nunca le gustaba un invitado. Ella en ese momento había pedido que echen a todos los camarógrafos. Hablé con García y la expliqué que no habían grabado ellos. Ella le tenía idea a todas las personas que estaban ahí", comentó Claudia.

"La llegaron a declarar en el sindicato persona no grata, colgaron carteles en todo el canal, los cámaras estaban cansados, Si los camarógrafos no te quieren, por algo no te quieren, son muchas horas", detalló.

"Desde que yo entré ahí no le caía bien, no hubo algo puntual. Ricardo García nunca decía nada de nadie", cerró Claudia.

