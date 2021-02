Claudia Lapacó, a tres meses del ACV: "Vamos a ver para cuándo me dan turno y me vacunaré"

Hace tres meses, la noticia sobre la salud de Claudia Lapacó preocupó al mundo artístico. La reconocida actriz de 80 años fue encontrada inconsciente dentro de su auto luego de haber tenido un accidente cerebrovascular.

Ya recuperada, dio detalles de lo que le pasó: "Yo estoy muy bien, tuve un ACV en noviembre que llegó sin ser llamado ni esperado. Por suerte no quedó nada, espero que no se le ocurra volver", dijo la actriz en una nota con Marcela Coronel para el ciclo radial "Mientras Tanto".

"Lo había ayudado a mi hijo mayor a mudarse, me volví manejando a casa, entré al garage, estacioné, miré para arriba y fue como que me vi en un espejo. Me encontraron unos vecinos en el auto, llamaron a una ambulancia, no me enteré de nada", contó.

"Tuve mucha suerte, si hubiese estado en mi departamento nadie me habría encontrado, me habrían velado. Nunca tuve ningún aviso, he sido una mujer extremadamente sana", destacó Lapacó.

Por otro lado, reveló: "Me llamó Muscari, vamos a hacer una obra en base a conceptos de Facundo Manes. Muscari me dijo: ´Cuando estés vacunada vamos a poner en marcha la obra´. Pero esta cuota de vacunas está completa. Yo no quiero detener la obra".

"Tengo muchas ganas de volver a actuar pero no es el mundo de hace un año. Por eso vamos a ver para cuándo me dan turno y me vacunaré, y así después poder volver a trabajar", cerró Claudia Lapacó.

