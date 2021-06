Claudia Fontán sobre la torta que se cayó al suelo en Masterchef Celebrity: "Me fui..."

Después de haber mentido en Mastechef Celebrity, Claudia Fontán dio la cara y aceptó la consecuencia que pueda traerle en el programa su actitud ante el jurado.

En una entrevista para Intrusos, Claudia Fontán habló de lo que se mostró anoche en el programa que conduce Santiago del Moro y pidió disculpas, aunque el rumor instalado era que estaba muy descontenta con el trato que se le dio en la edición por parte de Telefe.

"No sé, te juro que no lo puedo creer. Sí, sí, yo cuando lo vi no lo podía creer. Este es el claro ejemplo de cómo la presión y los nervios me hizo un blanco", dijo Claudia en charla con Intrusos.

Y agregó sobre su enojo con la producción: "Ya no importa cómo hayan sido las cosas, el tema es que yo lo vi, estaba con mi hija y no lo podía creer. Me fui a la banquina".

Recordemos que hoy en el inicio de Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron que Claudia Fontán puso el grito en el cielo y se la vio desquiciada en la radio por cómo la dejaron parada en el programa.

"Después de que eligieron que eso salga al aire y de su ataque de furia, la frase que dijo fue ‘me perjudicaron, me expusieron, eligieron mostrarme así’. La indignación se escuchó por todos los pasillos de La 100 a la mañana y hay muchos testigos que escucharon sus gritos contra la producción de MasterChef que hoy la van a arreglar, va a pedís disculpas, tendrá una sanción porque tiene segunda parte este escándalo", relató Lussich.

Pero en la entrevista, Fontán fue mucho más tranquila respecto a su futuro en el programa. "Esto continúa, por supuesto que pedí disculpas, lo que tengan que decidir, respeto, a la cocina, al jurado, al programa, son las reglas del juego, es un juego, a veces por la presión y los nervios hacés cosa que después se sorprendés", añadió.

La actriz confirmó además que pasó una mala noche por cómo fue tratada en redes sociales donde fue TT por la mentira que le dijo al jurado: "No pude dormir, estoy cansada, pero bueno son las reglas del juego, el programa número 70, yo sé que está todo grabado, soy la que más se perjudica con esto, de haber sabido, de haber estado en la realidad de lo que pasó hubiese hecho otra cosa. No lo puedo explicar".

"Jamás haría esto, lo único que quiero es volver el tiempo atrás y que esto no hubiese pasado, espero en un tiempo poder reírme de esto. En un momento opté por callarme la boca y cuando lo vi no lo podía creer", finalizó.