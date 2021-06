Claudia Fontán quedó eliminada de "MasterChef Celebrity": "Aprendí muchas cosas"

NO DESLUMBRÓ

En la noche de miércoles en "MasterChef Celebrity 2" los participantes tuvieron que cocinar comida rápida típica de Estados Unidos. Pero a pesar de su alegría inicial al entrar y ver todo ambientado como en la década del '50, sus rostros cambiaron cuando el jurado les dio una mala noticia.

En primer lugar, le avisaron a Sol Pérez que por haber conseguido dos estrellas, pasaba directamente al balcón. Aunque la influencer dijo no saber si eso era un beneficio pues no cocinar quería decir que no tenía la chance de ganar una nueva estrella, faltaba una segunda novedad.

"La segunda noticia de la noche es que hoy va a ser un miércoles de eliminación", dijo Donato De Santis a Georgina Barbarossa, Claudia Fontán, Cande Vetrano y Gastón Dalmau y todos se pusieron sumamente nerviosos.

"Que la fuerza me acompañe", bromeó Georgina, ya que estaba personificando a la Princesa Leia de "La guerra de las galaxias". "Lamentablemente uno de ustedes cuatro abandonará para siempre MasterChef Celebrity", señaló el italiano.

Los participantes restantes tuvieron que participar de la gala de eliminación. Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau fueron los primeros en ser confirmados como semifinalistas, mientras que Candela Vetrano le ganó a Claudia Fontán, finalmente la eliminada de la competencia.

“Quiero agradecer mucho a todo el equipo. Es un placer estar acá. A mis compañeros hermosos. Me voy muy contenta. Aprendí muchas cosas acá. Después del episodio (el día que levantó la mezcla del piso) me podía haber ido, pero me la banqué y cociné. El mejor proceso fue después de eso”, dijo La Gunda conmovida al despedirse.

¿Cuándo es la final de "Masterchef Celebrity 2"?

Telefe confirmó que el ganador de "Masterchef Celebrity 2" se conocerá el próximo jueves 24 de junio en una edición especial a las 22.00 horas, antes del comienzo de "La Voz Argentina".

El programa solo durará media hora por lo que se espera que el día anterior se vea la grabación de la final y el jueves 24 sea el momento en la que el jurado dará a conocer la noticia.

LEER MÁS Duro comentario de Germán Martitegui a Claudia Fontán en "MasterChef": "Acá está todo grabado, vos ya lo sabés"