Claudia Fontán lloró al pedir disculpas al jurado por haberle mentido: "Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes"

La noche del martes en "MasterChef Celebrity" (Telefe) fue una de las más accidentadas de la temporada.

El bajo nivel de los participantes hizo que el jurado decidiera que ninguno se lleve una estrella y ocurrió un desafortunado episodio con Claudia Fontán.

Cuando los participantes se encontraban cocinando, a la actriz se le cayó su toffee al suelo e inmediatamente decidió levantarlo con sus manos para incorporarlo con el resto de la preparación.

Y cuando Damián Betular le preguntó si había levantado lo que se había caído al piso, la participante respondió: "No, no, te juro que no", olvidándose de que las cámaras lo habían registrado.

En la devolución, Betular se rehusó a probarlo y ella insistió en que no utilizó para su preparación el toffe que se había caído.

“En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe tengo que creer ciegamente que si a alguien que trabaja conmigo le pasa lo que te pasó a vos no lo va a poner en el plato, esa es la base en la que un restaurante exitoso funciona. Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso ya no podemos funcionar como grupo. Ojalá que no sea cierto, pero además de ser hay que parecer”, reflexionó Germán Martitegui.

Y este miércoles, llegó el pedido de disculpas de Claudia Fontán: “Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi, pero lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y no sé por qué dije que no lo había puesto”, comenzó su descargo.

“Eso es lo que más me genera angustia y mucha vergüenza. Disculpen que me ponga así, es que me late fuerte el corazón. no sé cómo hablar de esto porque me avergüenza mucho”, continuó con lágrimas en los ojos.

Luego hizo un pedido al jurado y a la producción: “Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes, que para mí es muy importante y por respeto ustedes, a mis compañeros, a Santi al público, les pido, si sirve de algo, ir directamente a la gala de eliminación, si esto se me permite para poder seguir cocinando en esta cocina que yo respeto mucho. Quedo a disposición de lo que ustedes decidan con respecto a mí”.

“Este jurado va a tomar cartas sobre el asunto”, señaló Donato De Santis, sin revelar aún cuál fue la decisión que tomaron en conjunto.

