Claudia Fontán cometió un grave error en "MasterChef Celebrity": "Estoy avergonzada"

Claudia Fontán vivió una noche de terror, porque este martes sufrió un accidente en "MasterChef Celebrity" que la llevó a hacer algo imperdonable en toda cocina. Pero qué paso. Ya en la recta final del reality culinario de Telefe, los nervios y las presiones se multiplican por mil. Y cuánto más ante algún imponderable, que a cualquiera le puede pasar.

La consigna era noche dulce a modo de homenaje a Diana Spencer dado que había que preparar el postre favorito de la recordada Lady Di: Banoffe Pie, una tarta con masa de galletitas, cubierta con una mezcla de crema de banana y un toffee a base de gelatina.

Así las cosas, uno de los secretos del postre radica en el frío necesario de las diferentes partes del relleno para lograr la consistencia adecuada. Ese fue el motivo por el cual hubo un desfile importante de participantes por el abatidor, y entre las tantas corridas, Claudia Fontán fue una de las afectadas.

“Le falta frío pero me lo traigo, tengo que batir la crema”, explicó la Gunda al ver el estado de solidificación de sus cremas y volvió a su mesada con las dos fuentes. Una con la base de galletitas y la otra con el toffee. Allí ocurriría la fatalidad que estropearía la noche de Fontán. Apoyó las dos fuentes en su mesada, caótica por cierto, con tan mala suerte que la que tenía el toffee se cayó boca abajo al piso al apoyarla sobre una cuchara.

La reacción de Claudia Fontán tras el accidente con el toffe

La primera e instintiva reacción de la Gunda fue abalanzarse sobre el piso e intentar juntar la preparación con la que debía rellenar el postre. Fue allí cuando, tanto el conductor de MasterChef Celebrity como su compañero Gastón Dalmau le pegaron el grito para que no lo haga, sabiendo que podría ser motivo de descalificación. Allí fue cuando pasó por su mesada Damián Betular.

“¿Esto está juntado del piso?”, preguntó apuntando a la fuente con el toffee. “No, te lo juro por Dios que no”, negó Claudia Fontán, pero el jurado no le creyó. “¿Y estas manos que son?”, consultó inquisitivo señalando los rastros de las manos que quedaron en el piso. “Gunda, yo me llego a enterar que me como algo del piso...Avisada estás”, le advirtió entonces Betular a Fontán.

La devolución del jurado a Claudia Fontán

Así fue que una vez concluido el tiempo estipulado, era cantado que la primera en pasar a tener que presentar el plato terminado sería Fontán. Ese accidente no pasaría inadvertido. El primero en hacer mención al accidente del toffe fue Damián Betular.

La Gunda ensayó una respuesta con su versión de los hechos. "Yo había puesto en la torta, después se me cayó al piso”, comenzó diciendo la participante. “¿Vos habías puesto primero en la torta, una parte?”, consultó el experto pastelero. “Sí, es lo que está ahí. Después junté lo que había quedado pegada en la fuente, con una espátula, y después lo que quedó en la olla... no te voy a mentir”, explicó Claudia. El jurado no quiso probar el postre, luego de mirarlo detalladamente de manera examinadora.

“Yo no lo probé porque me había quedado en la duda como con Andrea y quiero ser justo. Confío en vos, pero me da cosa. Te tenía mucha fe para hoy”, fue la devolución Betular.

Al tiempo que Donato De Santis fue el más benévolo. “Entré en un ataque. Tenía la sensación de querer juntarlo, entré en un ataque pero no se puede. No le voy a poner algo del piso, por eso me da cosa que no me crea”, fue la exposición de la participante.

En tanto Germán Martitegui, el más severo del triunvirato examinador, fue el último en dar su devolución a Claudia tras el accidente que podría dejarla fuera de competencia. “¿Vos me jurás que no hay nada del piso?” preguntó. “¡No, cómo va a haber del piso ahí!”, respondió Fontán. “Si vas a mi estación vas a ver que quedó toffee”, intentó justificarse sosteniendo su versión.

“En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe de cocina tengo que tener confianza ciega en la gente que está abajo mío de que si le pasa algo como lo que te pasó a vos, no lo van a poner en el plato”, explicó muy serio Martitegui.

“Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso, ya no podemos funcionar como un grupo. Entonces, ojalá que no sea cierto, pero no solo hay que ser sino parecer. Si se te cae algo al piso, no lo levantes y seguí trabajando como tenés que trabajar”, cerró el jurado. “Estoy avergonzada. No sé qué quise... qué quería hacer”, reconoció Claudia Fontán antes de volver a su mesada, sabiendo que si esto le ocurría el domingo hubiera quedado fuera de MasterChef Celebrity 2 lisa y llanamente.

