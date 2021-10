Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna palpitaron el inminente encuentro con Matías Morla

Se sabe de la guerra judicial que enfrenta hace tiempo a Claudia Villafañe, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, y el ex abogado de Diego, Matías Morla.

Lo cierto es que desde sus cuentas de Instagram las tres celebraron que el 27 de octubre finalmente se enfrentarán cara a cara con Morla en la Justicia.

"Al fin nos vamos a encontrar en la Justicia, Matías Morla", expresó Dalma junto al documento que informa la fecha de audiencia. "Nos vemos", sumó Gianinna. A lo que Claudia remató: "Al fin llegó el día".

Sobre el proceso judicial iniciado contra el ex abogado del Diez, Dalma aclaró: "Es una causa penal que le iniciamos mi mamá, Gianinna y yo a Matías Morla hace mucho tiempo. Jamás se presentó a ninguna mediación y presentó varias cosas para desestimar la causa pero no tuvo éxito. Ahora no le queda otra que vernos la cara del 27 de octubre".

Y además reveló si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con el letrado para ponerle un punto final al conflicto.

"No, no lo hicimos nunca y menos ahora. Él ya nos denunció y salimos sobreseídas. Obvio que no es lindo vivir así pero cuando uno dice la verdad no le tiene miedo a nada. A mí, gracias a Dios, me pasa eso", sentenció la madre de Roma.