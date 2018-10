Claudia Ciardone: "No me gustó que Ubfal hable así de Ricardo porque él no está para defenderse"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Claudia Ciardone dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras cruzarse al aire en NetTV con Laura Ubfal en el ciclo "Chismoses" al hablar de Ricardo Fort. dialogó en exclusiva contras cruzarse al aire enconen el cicloal hablar de





"Si él no pagaba, nadie lo quería; ¿por qué termina como termina?. Si a vos no te hubiese pagado, nunca hubieras estado al lado de Fort. A veces te pagó tu trabajo, aceptaste ser novia de Fort porque era un trabajo. No digamos mentiras. Era una cosa espantosa", señaló la periodista. Embed Ver esta publicación en Instagram #home Una publicación compartida de (@clauciard) el 1 Oct, 2018 a las 3:35 PDT



"Lamento por vos que creas que alguien no puede querer a alguien por su corazón. Estás equivocadísima. A mí me pagó por mi trabajo en el teatro. No voy a hablar mal de Ricardo porque él no está, era una excelente persona, no necesitaba pagarle a nadie para estar a su lado", retrucó la modelo.

claudia ciardone 2.jpg







Este medio se contactó con Ciardone quien explicó sobre este fuerte enfrentamiento al aire: "Ayer me sentí mal porque no me gustó que hablé así de él (Ricardo) que ya no está para defenderse".





"No hablé con ella fuera del aire pero creo que se dio cuenta que estuvo mal. Después cuando me fui recordé que ellos no se llevaban bien y ahí entendí por dónde venía el tema", fundamentó la rubia.





Y cerró: "Entiendo las peleas mediáticas y respeto las opiniones diferentes, pero creo que cuando alguien ya no está para defenderse hay que parar porque hay una familia que respetar y la memoria de Ricardo".