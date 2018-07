Clarisa Abreu, hermana del ex futbolista Sebastián Abreu, lanzó una serie de mensajes en Wanda Nara en las playas de Ibiza junto a Mauro Icardi. hermana del ex futbolista, lanzó una serie de mensajes en Instagram tras la repercusión de las fotos al natural deen las playas dejunto a

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la modelo uruguaya quien aclaró sobre esos posteos: "Creo que se mal interpretó lo que yo subí en mis redes sociales. Realmente ella (Wanda) no es una persona que me caiga bien pero mis fotos no fueron para criticarla si no para que las mujeres vean la realidad, así las fotos tengan o no Photoshop".





"Ella vende que está hermosa, 90-60-90, cuando la gente que la conoce sabe totalmente que no es así, y muchas mujeres ven esa imagen, muchas madres que se sienten deprimidas. A mí me escribe mucha gente en Instagram, por privado, pidiéndome consejos".





"Entonces, está bien que cada uno muestre lo que quiere en sus redes pero no me gusta que se venda algo que no es, yo a eso no lo compro. Y mi forma de mostrarlo fue esa: que las mujeres estén tranquilas que esa chica tiene más o igual cuerpo que cualquier mujer qué pasó por embarazos", argumentó la morocha.







"Y agradezco los insultos pero jamás quisiera tener la vida de Wanda Nara, si eso implica tener carteras, viajes y mucha plata. Prefiero ser pobre y comer arroz toda la vida".