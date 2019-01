La actriz contó en detalle lo que ocurrió que motivó el reproche de sus compañeras, su reacción, y la posterior charla grupal para aclarar lo ocurrido.

claribel medina.jpg



"Ernestina (Pais) me vino a buscar porque vivo lejos, no en Mar del Plata. Yo decidí irme con mi auto a Santa Teresita porque con justa razón la compañía lleva una hora esperándome y para evitar molestias en la combi, me fui en mi auto", añadió.





Y reconoció: "Pero al llegar a Santa Teresita, con la desesperación de entrar a escena, no le pedí disculpas a mis compañeras".





"Ellas me lo cuestionaron y yo reaccioné injustamente, defendiéndome. Luego lo hablamos entre en todas y está todo bien", finalizó Claribel.