Claribel Medina a la hija de Moria Casán: "No obligué a nadie pero estoy de acuerdo con Sofía Gala"

En la noche del miércoles, debutó en el escenario del "Cantando 2020" (El Trece) Claribel Medina, una de las nuevas incorporaciones del certamen.

La actriz portorriqueña se presentó junto a su hija Agostina Alarcón, que se mostró muy contenta de estar frente al jurado.

"Nos llevamos a veces bien y, otras, mal", confesó Medina. "Las dos vamos a terapia por eso"; agregó la hija, en un divertido paso de comedia para romper el hielo.

Sobre cómo es cada una cuando se enoja, Claribel contó: "De mí heredaron el extremo. Cuando no quiere hablar, se va". "Mi mamá es muy dramática, llora y todo", indicó Agostina.

Después de cantar "Amor a la mexicana", el hit de Thalía, Claribel se emocionó. "Es ver los sueños de ella, que es una remadora como yo, haciéndose realidad. Es la primera vez que cantamos juntas. Siempre soñé con este momento. Ella tiene su camino, es libre", dijo.

Y desde su casa, Sofía Gala, arrojó un picante tuit mientras la actriz y su hija estaban en pantalla. "¿Por qué los padres quieren actuar con sus hijos? ¡Qué tortura!", sentenció la hija de Moria Casán de manera directa.

La respuesta de Claribel

Tras la crítica, Claribel habló con Primiciasya.com sobre su deseo de estar junto a su hija en el certamen pero aclaró que no obligó a nadie y que la joven fue convocada por gente de Laflia.

"En la gala estuve feliz, inmensamente feliz de estar con Agostina, un poco pasada de energía, eso me jugó en contra, en la próxima gala nos pondremos las pilas. Es mucho a la vez. Después de 12 años volver al Cantando. Actuar, cantar, bailar, todo ocurre demasiado rápido. Es como ponerse al día con un montón de cosas. Hay gente que admiro mucho allí y me divertí un montón. Más allá de estar pasada de energía", dijo en charla con este medio.

Cabe mencionar que Medina, además de su rol dentro del programa que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández, también realizará un show vía streaming. Será el viernes 23 de octubre a las 20 y las entradas ya se encuentran a la venta por Plateanet.

"Lo que dijo Sofía Gala es verdad, en mi caso, es como que no querés cortar el cordón umbilical, es como que te cuesta soltarlas, no, o nace de un deseo muy profundo de compartir algo que vos amás y que también ama tu hija, cantar, bailar, actuar, algo que es una elección personal pero que en el imaginario de uno piensa que va a ser fantástico. A lo mejor para el hijo no. A mí como mamá me pasa eso. Igual no obligué a nadie. Pero sí, Sofi, estoy de acuerdo con vos. Imponer por deseo en mi caso está de más. Ocurre cuando ocurre cuando la naturaleza quiere que ocurra", añadió Claribel sobre lo expuesto por la hija de Moria Casán.

Y finalizó: "Fue convocada por Ideas, no pedí que me acompañara, ella decidió estar, no le impongo nada. En este caso se dio que fue la elección de ella también".