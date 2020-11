Claribel Medina habló de su tensa relación con su ex, Pablo Alarcón: "Quedaron heridas"

El romance de Claribel Medina y Pablo Alarcón se dio a mediados de los ochenta cuando los actores se conocieron en Puerto Rico.

Ella se vino para la Argentina y aquí nacieron las dos hijas del matrimonio, Antonella y Agostina.

LEER TAMBIÉN: Detuvieron al motochorro que intentó robarle a Baby Etchecopar

En 1995, después de una intensa relación de 10 años, decidieron separarse.

Ambos de perfil bajo, siempre hablaron bien el uno del otro, pero en los últimos días algo cambió. Después de que Alarcón le enviara un emotivo mensaje a su hija para el certamen de canto, la actriz contradijo algunas de las palabras de su ex a través de una publicación en Instagram.

"Sí, a todos los que me preguntan: las crie yo. Con amor, con verdad y con lo que vivimos, pese a quien le pese. El desprecio y la dureza es de quien las envía en su voz. Después, las decisiones fueron personales... Sí estoy triste ante la mentira", escribió Claribel.

"El video que posteé no surge de su felicitación por el Cantando. Hay muchas diferencias que no me voy a poner a aclarar ahora, nunca lo hice en el pasado y no es mi estilo. Pero me despertó un sentimiento en el corazoncito quizás para que reflexione el otro... Quizás el error fue arrobar a mis hijas. Quedaron heridas que nunca se arreglaron", reveló Claribel en charla con el equipo de LAM.

"Uno puede amarse muchísimo y al otro día desconocer a la otra persona. Esto es una realidad. Uno puede desconocer a la persona por la que yo me vine a vivir a la Argentina. Yo dejé un país con 26 años, toda una carrera y vengo acá...", agregó.​

Y finalizó: "Hay cosas que no logran desentrañarse desde el fondo porque cada uno sigue manteniendo su postura... Son formas de ver la vida, actitudes. No profundizo más. Tengo dos hijas maravillosas y eso es un trabajo hecho por los dos".

LEER TAMBIÉN: La verdad detrás de la pelea entre Romina Malaspina con Canal 26