Claribel Medina, dolida con Oscar Mediavilla: "Creo que no se valora el esfuerzo que hacemos"

Esta semana, en la ronda de homenajes de "Cantando 2020" (El Trece), Claribel Medina y su hija Agostina Alarcón le rindieron tributo a María Elena Walsh. La decisión -revelaron- fue de la joven, que decidió ser artista al ver a su madre en una obra en la que entonaban temas de la autora.

Pero, pese a la gran puesta en escena, no lograron convencer al jurado y recibieron el puntaje más bajo desde que arrancaron en el concurso.

"Está bien planteado, pero hay demasiadas cosas, y en las obras de María Elena lo más importante es el texto. Y además, hubo un problema con la pista que hizo que cantaran muy arriba. A veces menos es más", señaló Nacha Guevara, quien le puso un 7.

LEER MÁS Laurita Fernández se retiró furiosa del estudio del "Cantando 2020": "Cabré le hace lío"

Karina La Princesita, dueña del voto secreto, agregó: "Voy a ser muy breve. Me ha emocionado por momentos y por otros no, pero valoro el gran trabajo que hicieron".

Oscar Mediavilla (5) sumó: "Me gustó mucho y me gustó poco. Me encantó el trompetista y ustedes son muy buenas artistas, pero coincido con Nacha en que hubo demasiada información. Entiendo lo que hicieron, pero faltó algo y no sabría precisarlo".

Por último, Moria Casán (6) cerró: "Están divinas. Toda la primera parte de la letra no la entendía. De cualquier manera, estuvo bien".

En diálogo con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Claribel contó como se sintió tras la devolución del jurado. Y señaló que se sintió dolida principalmente con Mediavilla.

"Creo que a Oscar no le gusta cómo sonamos nosotras. Por ahí no le gusta cómo cantamos, que se yo. Igual no tenemos por qué gustarle, pero creo que no se valora el esfuerzo que hacemos. Yo lo respeto porque es un productor importante. Pero el martes salimos de emergencia y me hubiese gustado que se valore un poquito el esfuerzo cuando hay un montón de cosas por resolver en cinco segundos antes de entrar a escena", comenzó diciendo Claribel.

En esa misma línea, agregó: "Siento que fue muy desvalorada la actuación que hicimos el martes. Le pusimos el pecho y defendimos con el corazón ese homenaje. Puede que no le haya gustado la ropa, eso lo entiendo, pero me quedé con eso. Igual yo ya lo solté, para mi ya terminó esta gala y veremos cómo nos acomodamos para llevar una propuesta la semana que viene. Veremos qué se puede hacer".

"Hubo un juego de luces alucinantes, hay una puesta en escena tremenda cada vez que salimos a la pista. Es un espectáculo muy lindo lo que se ve y con un mínimo ensayo por zoom. Hacemos lo que podemos, pero igual estoy muy contenta de estar en el programa junto a mi hija", cerró Claribel Medina.

Claribel Medina presenta "Mentiras piadosas" por streaming

Claribel se anima a enfrentar sola al público, contando su historia, su vida. Relatará, con una cuota de humor inalterable, las vivencias en su Puerto Rico natal, hasta su llegada a la Argentina

LEER MÁS El Polaco y Barby Silenzi con coronavirus: el futuro del cantante en "Masterchef celebrity"