Clara y El Chino Darín bancaron a su padre en el momento más difícil

"En primer lugar, me fui de la obra por una razón artística. Sentí que se estaba desdibujando con el correr de las funciones. Ricardo confiaba en un amigo suyo que es actor y que venía, tomaba notas, y nos daba una devolución. Pero yo decía: 'Él no es el director'", arrancó Valeria.

"Además, profesionalmente, sentía que no estaba siendo tratada como quería -siguió Valeria-. Decidí irme porque no la estaba pasando bien. Y cuando lo decidí, lo primero que hice fue ir a la casa de Ricardo, porque él era un amigo y me costaba pasar por el destrato con alguien a quien yo quería. Fui a verlo y le avisé con tiempo que no iba a seguir", agregó.





el Chino. "Feliz día del padre para todos! Especialmente para el mío, que es una de las mejores personas que tuve la suerte de conocer. Gracias por dar el ejemplo de toda una vida. Si hubiera más gente como vos, este planeta sería un lugar mejor. Te quiero @ricardodarinok ", comentó









Por su parte, Clara expresó: "Hoy más que nunca papa, yo te amo. No conozco persona más atenta y respetuosa. No conozco persona más cariñosa y amorosa. No conozco persona más cálida y sensible. No conozco mejor persona. Y todos los que te conocen, te conocen igual que yo".