Cinthia Fernández volvió a defender a su novio: "Me enamoré como nunca"

Luego de que el futbolista Matías Defederico dijera que tiene mensajes de texto que la comprometen, Cinthia Fernández se sentó en "Intrusos" para contarle su verdad a Moria Casán y el resto del panel.

Visiblemente emocionada, Cinthia aclaró que nunca le falló a su ex pareja, ni engañó a su actual. ¨Estoy más fuerte que nunca. Nunca le falle a mi ex pareja y Matías Defederico denuncio que tiene mensajes de texto que la comprometen. Los mensajes fueron antes de toda esta pelea y da entender que ella le había sido infiel durante el verano.

"El día que me iba a Arabia Saudita Cinthia me mandó un mensaje que si lo muestro es para que se separe", dijo Defederico. Y agregó: "Fue un mensaje que yo, ahora que estoy en pareja, no se lo mandaría a ella".

Pero luego de algunos mensajes que publicó en Twitter en el día de ayer, la morocha visitó el programa de América y se mostró hastiada por la situación que se encuentra viviendo.





En diálogo con el panel, la bailarina habló largo y tendido sobre la mala relación que mantiene con su ex pareja y padre de sus tres hijas, y también para dejar en claro que nunca le fue infiel a su actual novio ya que está "enamorada como nunca antes".





