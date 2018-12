Cinthia Fernández, a un paso de renunciar al "Bailando": "Polino me trató como una pu..."

Cinthia Fernández tuvo un fuerte cruce con Marcelo Polino en el folclore del "Bailando". tuvo un fuerte cruce conen el folclore del





"No te voy a venir a celebrar a vos, yo celebro en Navidad mi amor", disparó Polino. Después que Fernández le pidió que se "informara", el jurado estalló a los gritos.





"Pero vos que sos casi ignorante me vas a decir que yo me informe, vos que a gatas terminaste la primaria me vas a decir que yo me informe, sos una maleducada querida, buenas noches", lanzó enardecido Marcelo.





Hoy en "Incorrectas", América, Cinthia se mostró indignada con esto que le dijo el jurado y manifestó sus ganas de irse del certamen.

comentó entre lágrimas.