Cinthia Fernández: "Tengo ganas de que esta noche se termine todo esto"

Cinthia Fernández tuvo un fuerte cruce con Marcelo Polino en el folclore del " El lunes por la noche,tuvo un fuerte cruce conen el folclore del " Bailando " y este martes, la morocha aseguró haberse sentido maltratada por el jurado y expresó sus ganas de retirarse del certamen.

Por la tarde, en Los especialistas del show, Polino decidió limar asperezas con la bailarina y pidió que la llamasen para dialogar telefónicamente con ella.

"Nos queremos de toda la vida, no quiero que te sientas mal porque sé que estás atravesando un momento complicado y no quiero sumar ningún dolor a tu dolor. Básicamente quiero decirte que no quiero contribuir a tu malestar", comenzó a decirle Marcelo.

"Está bien, no esperaba otra cosa de vos. Te conozco fuera de cámara desde hace años y te agradezco mucho el gesto. Siento que lo de ayer fue innecesario. Fue feo el clima y las nenas se fueron llorando. También me parece ilógico explicar por qué las llevo al programa", sostuvo Cin.

"Te tengo el cariño de siempre, vamos para adelante y ensayá para hoy porque estás con un pie en la sentencia. Ahora no creas que me volví bueno del todo", intentó descomprimir el Polino.

"No tengo un buen día, tengo ganas de que hoy a la noche se termine todo esto. Me sentí mal, ayer toqué todos los límites y yo tengo ganas de ir, bailar y volver a mi casa", expuso Cinthia. Veremos cómo sigue todo en la gala de esta noche.

