Cinthia Fernández tajante: “Las nenas no se van a mover de casa hasta que todo esto pase"

Cinthia Fernández contó que deja que sus hijas Charis, Bella e Isabela vean a su padre Matías Defederico pero que toma recaudos en medio de la pandemia y que sus tres hijas no se instalarán en lo del padre y seguirán bajo su cuidado.

LEER MÁS: Cinthia Fernández deja "LAM": los motivos de su salida

“Las nenas no se van a mover de casa hasta que todo esto pase y va para largo, y él no esta trabajando, la verdad no se la higiene que hay en su casa, si entra alguien o no. Vive en un barrio privado, yo sé que es re cagón así que creo que es estricto”, explicó la bailarina en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

Y aclaró cómo cuida la higiene en este momento de la cuarentena, que ya va 70 días: “Yo paso lavandina en mi casa, además las nenas tienen sus cosas, es una cuestión de comodidad”.

LEER MÁS: Ángel de Brito sin filtro a la China Suárez: "Si queres hablar de embarazadas, te hablo de Eugenia Tobal"

Además comentó cómo fue la charla que tuvo con el padre de sus tres hijas para que las vea: “Le dije ‘vení las veces que vos quieras, de hecho yo necesito ayuda así que trata de venir más'. Porque no venía y ahora día por medio viene”.

Y dejó en claro que no dejaría que él se quede a dormir en su casa: “Solo si se le revienta la casa. Igual mi casa tiene una habitación afuera”, indicó.