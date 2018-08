Cinthia Fernández a su novio Martín Baclini: "Sos mi sueño y no quiero despertar"

Cinthia Fernández y Martín Baclini están pasando por un gran momento después de blanquear el romance en público hace unas semanas. están pasando por un gran momento después de blanquear el romance en público hace unas semanas.





Matías Defederico viajaron al exterior y desde allí ella le dedicó un sentido posteo a su novio en La ex deviajaron al exterior y desde allí ella le dedicó un sentido posteo a su novio en Instagram

Una publicación compartida por Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 2 de Ago de 2018 a las 10:50 PDT



"Así de fuerte agarrame la mano, así de fuerte no te quiero soltar. Sos un ángel en mi vida. Por más risas, lágrimas, charlas, abrazos, besos, despertarnos, dormir juntos, en fin por mas días y noches así como las vivimos: PERFECTOS. Sos mi sueño y no quiero despertar", comenzó la morocha.

"Un inmenso hombre que me hace más mujer cada día qué pasa. Simplemente como decimos nosotros, "sobran las palabras ". GRACIAS y más GRACIAS por los mejores días de mi vida. Momentos eternos en mi corazón", siguió.

Momento eterno ❤️❤️ Gracias por todo Ph: ❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 31 de Jul de 2018 a las 4:37 PDT



"Me hacés brillar, tu simpleza, tu verdad tan tan transparente que parecés de vidrio y tu manera de dar amor a tus seres más queridos, te hacen un ser fuera de serie. Me enseñás todos los días, te escribiría mil páginas porque no alcanzan las palabras y lo que siento. Te todo. Te amo GRACIAS", finalizó movilizada.