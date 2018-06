Cinthia Fernández se tomó con humor el amorío de su ex pero asegura que "hay olor a Bailando..."

Primiciasya.com fue a la fuente directa y habló con ambos a lo largo de esta semana. El primero en responder fue el futbolista, quien afirmó:

"Jaja, ¿ah, no puedo seguir a nadie ahora? Se ve que me tiene controladito".

Lo cierto es que este medio charló con el zurdo sobre el tema y desmintió el romance: "No la conozco, la empecé a seguir por admiración a lo que ella hace. ¿Si me enojé con De Brito? No, es un grande, la mejor con él, ¿por qué tendría que enojarme?".

cinthia-fernandez.jpg





En tanto, Belén también siguió por esta línea: "La verdad es que nos seguimos en las redes sociales, hay buena onda. Lo conozco porque tengo buena relación con Cinthia. Nosotras trabajamos juntas en Stravaganza un tiempo, ella me parece lo más siempre que nos cruzamos, tenemos la mejor onda simplemente".





El rumor llegó a oídos de la propia Fernández quien no dudó en comentar algo al respecto y con su clásicas ironías:

Embed De nada a algunos por el trabajo jajajajajaja ♀️♀️ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 7 de junio de 2018

Embed Felicidad ❤️❤️ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 7 de junio de 2018

Embed Fa paseo d lo lindo hablando d mi jajajjaja hay olor a bailando ❤️ se lo merece ❤️ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 7 de junio de 2018