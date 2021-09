Cinthia Fernández salió al cruce de Yanina Latorre: "Las forreadas no tengo ganas de aguantármelas"

Cinthia Fernández salió al cruce de Yanina Latorre apenas comenzado el ciclo Los ángeles de la mañana, El Trece, este lunes.

"Estoy muy contenta. Fue muy buena elección, para mí fue muy buena", resaltó Cinthia sobre su primera experiencia política como precandidata a diputada nacional por Unite, donde obtuvo más de 90 mil votos, en una destacada primera aparición electoral.

Yanina Latorre en ese momento lanzó un "mmm" por lo bajo y ahí su compañera explotó: "No sé qué haces mmm. Para mí fue un logro. Ya me vengo aguantando un montón de cosas y no tengo ganas de aguantarlas", le dijo.

"Estaba tomando mate por eso hago ruido, no lo hice por vos. Ser candidata no es Bailando por un sueño. Cuando uno elije un camino político tiene que bancarse la crítica y no andar contestando", le retrucó Latorre.

A lo que Fernández respondió: "Las forreadas no tengo ganas de aguántarmelas y puedo ser libre de opinar como vos sos libre de opinar".

No es la primera vez que las angelitas se cruzan de manera picante al aire. La relación viene tensa desde hace tiempo.