Cinthia Fernández salió al cruce de La China Suárez: "Estar embarazada no te santifica"

Ángel de Brito comentó un mensaje en Twitter que motivó una serie de mensajes muy enojada de Eugenia "La China" Suárez.

El tema en cuestión es la famosa maquinita para la cara que muchas famosas promocionaron desde las redes.

Suárez habría promocionado hace un tiempo la competencia de ese producto y al ver su nombre en este tema explotó.

"Me vengo aguantando que me forreen hace mucho. Se meten conmigo porque SABEN que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque ODIO el conflicto", lanzó enojada la actriz desde Twitter.

Y ahí se cruzó con De Brito. "Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto", le consultó la actriz.

"Tuiteaste no querer vender maquinitas. Y aparece eso. No te entiendo, pero hablalo con @cinthifernandez", le contestó el conductor de "LAM".

Y después siguió muy molesta: "No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca".

"Y LAS COSAS QUE USO PARA LA CARA, NI LAS VENDO, NI RECIBO COMISIÓN, NI RECLUTO GENTE. ASÍ O MÁS CLARO?", siguió en su descargo.

En este marco, Cinthia Fernández no se quedó callada y le dedicó una serie de mensajes a Suárez desde la misma red social.

"La arrobaría pero me bloqueó la chaina! Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo haces del personal,eso es porque cobras comisión al igual que nosotras, cosa que no tiene nada de malo, tranquila", comentó la panelista.

Y añadió: "Y estar embarazada no te Santifica! Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe. Un beso chiloftbeauty. Solo es información. Relax que No es un delito trabajar".

"Decir reclutar gente no es seguir tirando veneno? ...no reclutamos ni obligamos a nadie. Recomendamos igual que vos y Justamente mostré la información de qué haces lo mismo, porque te sigue mucha gente y esta bueno que sepan que es un trabajo", siguió.

Y cerró: "Tanto nuestro como de muchas mujeres que salieron adelante económicamente vendiendo productos que son buenísimos, así como lo puede ser el tuyo. Es una manera de venta. No hay que juzgar la próxima".