Cinthia Fernández reveló la insólita adicción que comparte con Laurita Fernández: “¡Ay, qué asco!”, exclamó Yanina Latorre

Cinthia Fernández contó este miércoles en "Los Ángeles de la Mañana" que es fan de los videos donde se ve a otras personas reventándose los granitos del cuerpo.

“Ay, chicos, esos videos son adictivos…”, arranco la panelista, a lo que Ángel de Brito le preguntó si se trataba de material para adultos. “No, los videos de sacar granos. Los videos en donde la gente se está sacando granos. Soy adicta a eso, amo”, indicó.

“¿Pero a vos te gusta sacarte los granos?”, le preguntó Pía Shaw. “Me gusta sacarme los granos y me gusta verlo, puedo estar tres horas, en sugerencias de Instagram tengo eso”, añadió Cinthia.

LEER MÁS Cinthia Fernández tomó la decisión y denuncia a Matías Defederico en la Justicia

“¿Sobre todo cuando sale toda la cosa de adentro?”, le consultó Andrea Taboada. “Cuando sale todo el fideo blanco así… ¡Es buenísimo!”, dijo la panelista, entre risas. “¡Ay, qué asco!”, arrojó espantada Yanina Latorre.

“¿Vos tenés alguna adicción de estas?”, le preguntó Ángel a la panelista. “Mi hija me hizo adicta a los videos de los jabones. Hay gente que tiene un arte en cortar y picar jabones. Es como que hasta siento el olor, estoy loca. Siento el olor, me da paz, me transporta. Yo pensé que Lola no estaba bien…”, le dijo Yanina.

“Te voy a poner un jabón de tocador ahí al lado”, la chicaneó el conductor. “¿Sabés quién más tiene esa adicción a los granos inmunda? Me da mucho asco lo de los granos, pero ¿sabés quién lo tenía cuando trabajaba con ella en la radio? Laurita Fernández. Es una asquerosa que sigue cuentas de ‘explota granos’ (risas). Te mandé al frente, Laurita, es un asco”, la deschavó Maite Peñoñori.

LEER MÁS Quebrada en llanto, la ex niñera de Cinthia Fernández relató los episodios de violencia de Defederico