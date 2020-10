Cinthia Fernández respondió a las críticas por aparecer como mujer golpeada: "Lo hice con respeto"

"No me disfracé", indicó la panelista en "LAM" tras el fuerte tuit de la periodista Mercedes Funes al verla en el "Cantando 2020".

Cinthia Fernández respondió a quienes la cuestionaron por mostrarse como una mujer golpeada en el "Cantando 2020", El Trece, tras ser acusada de haber banalizado la violencia de género.

La periodista Mercedes Funes lanzó un fuerte mensaje desde Twitter cuestionándola y la panelista le respondió este jueves en "Los ángeles de la mañana".

LEER MÁS: Martín Baclini contó cuáles son sus intenciones con Cinthia Fernández: ¿Va a remar para recuperarla?

“Qué triste, porque la verdad que yo estoy muy contenta, porque se dio lugar a algo que no se está hablando, que estamos muy preocupados por los números del covid, pero creo que no nos preocupamos por los números de la violencia de género, que siguen en aumento, y que no cambiaron de un año a otro. Y de cinco años a hoy, que fue una bisagra en cuanto a este tema”, empezó Cinthia.

Y agregó: “Me parece que no me disfracé, lo hice con muchísimo respeto, no creo haber ofendido a nadie. Quise hacerlo con mucho respeto, si no salió, lo lamento. Una devolución no va en contra de todas las devoluciones buenas que tuve".

LEER MÁS: Cinthia Fernández recibió el resultado de su hisopado de coronavirus

“Y a Mercedes la respeto también y es una gran colega y una gran profesional, pero me parece que también cae en el prejuicio. Si lo hubiera hecho Laura Novoa, estarían todas aplaudiendo a Laura Novoa porque viene con el pañuelito verde. Pero a las mediáticas, siempre las castigan por cualquier cosa”, la apoyó Ángel de Brito.

“Que se ocupen de no ser selectivas cuando tienen un caso las ‘pañuelito verde’”, ironizó la panelista.