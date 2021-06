Cinthia Fernández reconoció que se reencontró con su padre: "Me duele más por mi mamá"

Cinthia Fernández se confesó el lunes feriado en "Los ángeles de la mañana", El Trece, y habló de la reconciliación que tuvo con su padre, Jorge Fernández, tras una distancia de muchos años.

“Fue de público conocimiento lo que pasó. Con mi mamá, Johana, y mi papá habíamos comprado un departamento, y cuando separaron el departamento se vendió, pero él mi parte no me la dio", comenzó la panelista.

"Hubo conflicto, después salió la novia en televisión a decir cualquier barbaridad que lastimaba a mi mamá. Y era parte de la intimidad de la pareja de ellos dos”, remarcó sobre sus padres.

“Estuve varios años distanciada de mi viejo, no sé cuántos. Pero esto de la pandemia nos hizo replantear a todos que si algún día nos pasa algo… Mi viejo estuvo enfermo el año pasado, cuando estaba en el Bailando lo operaron, y estuvimos mi vieja y yo, pero eso no fue muy bien retribuido”, explicó Cinthia emocionada.

Y argumentó: “¿Por qué yo no le voy a dar la oportunidad? Me junté. Me parece que era el momento y es el año de replantearse. Porque después uno no los tiene más, la plata va y viene, los errores también. A mí me duele más por mi mamá, creo que es por ahí la cosa”.

“Estuvo bueno, la verdad es que estuvo bueno. Me gustó, y justo en el momento en que me estaba juntando me enteraba cosas malas del progenitor de mis hijas”, cerró Fernández.