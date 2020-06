Cinthia Fernández recibió una ola de insultos de fans del Kun Agüero: "Voy a denunciar uno por uno"

Cinthia Fernández salió a bancar en las últimas horas a Dalma y Gianinna Maradona en sus diferencias con Sergio "El Kun" Agüero, luego de la ausencia de Benjamín al festejo de cumpleaños de su padre en Inglaterra.

Lo cierto es que luego de bancar a las hermanas, la panelista recibió una serie de mensajes en contra por parte de los fans del futbolista a través de las redes.

Ella misma mostró algunos de los comentarios que recibió de gente que bancaba al Kun y luego hizo un descargo ante los insultos recibidos en las últimas horas y aclaró que denunciará a cada usuario que la agravió.

"Amo la mala educación en los comentarios de mi última foto. Me encanta porque voy a denunciar uno por uno", manifestó en una de sus historias de Instagram Fernández.

Y agregó: "Qué feo en esta época decir mogólica, pendejo de 13 años que no debe no se sabe ni limpiar el culo. Dios mío. Y algunos hinchas, i love you. No los pienso bloquear, comunidad de estúpidos".