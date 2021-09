Cinthia Fernández sobre el polémico cierre de campaña: "Utilicé el maltrato y el destrato que recibí"

Tras un comentado cierre de campaña frente al Congreso, Cinthia Fernández realizó una entrevista antes de la veda electoral. La precandidata a diputada reveló los motivos que la llevó a realizar ese video y se defendió de las críticas.

“El spot se me ocurrió a mí. Ya expliqué que no es mi campaña, no me parece el mensaje ni la herramienta. Lo que pasa es que utilicé el maltrato y el destrato, del medio y mucha gente de la política, que recibí yo y mi causa: la cuota alimentaria. No escuché a ningún candidato hablar de eso y no se trata del problema de una minoría”, señaló la mediática.

Luego agregó: “No se imaginan la cantidad de madres que tienen problemas con la cuota alimentaria y eso deriva en un montón de problemas. Las mujeres que sufren violencia económica y física no son la minoría, los padres se borran. El año pasado solo 81 madres se anotaron en el padrón de padres deudores. ¿Saben por qué? Porque el sistema te cansa, te desgasta. Es un tema que sufro”.

Además, aseguró que, de ganar las elecciones, no dejará su trabajo en los medios de comunicación. “Me encanta mi laburo, la televisión por ahora no la voy a dejar. Pero la misma realidad demuestra que hay tanto por arreglar que es inviable seguir estando en la tele, si la gente me elige. Lo hemos visto con Amalia Granata, que viene del mismo palo que yo”.

Por último, Cinthia Fernández sostuvo que no cree en las encuentras y “de quién pague para hacerlas”. “Si lo logro voy a sorprenderme y si no, al menos, conseguí instalar un tema. De todas maneras, para mí es positivo, lo mismo para cualquiera de los candidatos que sentó una causa fuerte”, reflexionó en el ciclo Verdad Consecuencia (TN).