Los sentidos mensajes de Cinthia Fernández que luego borró pidiéndole perdón a Martín Baclini

Cinthia Fernández vivió una grabación escandalosa del "Súper Bailando" que se emitirá en la noche de viernes en "ShowMatch" y decidió hacer catarsis por lo ocurrido en las redes sociales.

La bailarina se mostró arrepentida por su actitud en la pista con su ex Martín Baclini y lo expresó en su cuenta de Twitter, aunque minutos después borró los mensajes.

“Perdón por cómo me están viendo, perdón a Martín por causarle dolor y por mis errores. Perdón Mariana por haberme enojado con vos que te quiero mucho”, comenzó Fernández.

“Tengo un dolor que me ahoga y solo quiero decir que agradezco al hombre que me regaló la vida porque seguro no voy a encontrar a alguien así nunca. Gracias por todo lo que hiciste por mí”, agregó conmovida.

Y reconoció: "Me arrepiento de todo lo que dije en el grabado, estaba enojada, dolida por perder esta relación que me hizo conocer el amor y la alegría. Perdón”. Los mensajes que Cinthia borró luego de publicarlos.

Hace unos días, Fernández se cruzó fuerte con su compañera de "Los Ángeles de la mañana", Mariana Brey.