Cinthia Fernández dio detalles de su interna familiar: "Con mi papá no me hablo porque me robó plata"

La panelista contó por qué está distanciado de Jorge, su padre. "No lo perdono, no lo quiero ver ni en figuritas", explicó.

Cinthia Fernández sigue sumando conflictos en los medios. Después de su escandalosa pelea con Martín Baclini, ahora se suma su interna familiar con Jorge, su papá.

En primer turno, Johana, la mamá de Cinthia, apuntó contra la actual pareja de su ex marido.

"Los problemas familiares entre Jorge y Cinthia son de ellos. Pero lo que esta chica (Lorena)... no sé a qué se mete. No sé lo que busca. En todo este tiempo que fue pareja de él, la vimos tres veces. ¿Qué busca?", arrojó la mujer indignada en "Confrontados", El Nueve.

"Mi ex marido tuvo una enfermedad, tuvo que ser operado y lo cuidé yo. Él trabajaba como encargado de un edificio y esta chica robó en el edificio. Tienen una causa penal porque la señorita le robó cosas a los propietarios. Eso es muy grave. Como ella no pudo ingresar al edificio, lo cuidamos Cinthia y yo. Ella vive robando en su trabajo. Quiere ir a lo de Tinelli. Voy a iniciar acciones legales contra ella, y a él también. A los dos", concluyó.

Hoy, Cinthia Fernández apuntó contra su padre y lo acusó de haberle robado plata: "Yo con mi papá no me hablo, es de público conocimiento, porque ya lo he dicho un montón de veces. Me robó plata y yo se la pedí cuando estaba pasando un mal momento económico, que fue cuando me separé, que tenía problemas con el padre de las nenas", recordó la panelista en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

Y amplió sobre el inmueble que vendieron y que los distanció: "No, yo fui a la transacción de cuando vendieron el departamento, que el departamento era de nosotros tres, cada uno había puesto un porcentaje de plata. Mi mamá me devuelve mi dinero, que yo gracias a mi mamá cubrí un montón de deudas, y mi papá me dijo ´no te la voy a devolver, te la voy a devolver cuando yo quiera´, y al mes se compró un departamento".

"O sea, a mí la actitud que me jodió es ésa. Y yo no lo perdono, no lo quiero ver ni en figuritas y para mí no existe", sentenció Cinthia.