Cinthia Fernández sobre el nuevo conflicto con Matías Defederico: “Lloré delante de mis hijas”

Tras recibir la carta documento de su ex Matías Defederico, Cinthia Fernández se mostró esta martes angustiada en "Los ángeles de la mañana" y contó que lloró delante de sus hijas Charis, Bella y Francesca.

Ángel de Brito le dio el pie para que Cinthia pudiera descargarse, luego de que el conductor contara que la encontró muy triste el día anterior cuando hablaron por teléfono.

“Lloré delante de mis hijas y lo quiero decir. Me angustia porque yo me rompo el lomo laburando. Lloro porque no soy feliz”, señaló la modelo.

“No soy feliz porque vivo tras el mango. Con los huevos en la garganta a ver si me va a faltar guita”, remarcó. Y agregó: “Hoy no me falta. No estoy llorando, para los mediocres que dicen que me la paso llorando”.

“Lo único que hago es encargarme de laburar y de las obligaciones como madres. Y de las otras que no se están cumpliendo”, comentó Cinthia.

El enojo de la modelo se debe a la carta documento que recibió por parte de su ex, donde se le exige que pague el alquiler de la casa en la habita junto a las hijas que tuvo con el futbolista.

