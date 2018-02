Cinthia Fernández: "No le doy bola a la gente que critica en mis redes sociales"

En un mundo de las redes sociales donde ningún detalle queda librado al azar y cualquier situación es motivo de crítica, un video que publicó Cinthia Fernández queriendo mostrar un momento tierno junto a una de sus hijas terminó generando una ola de críticas.

En la grabación que compartió en su cuenta de Instagram, se observa a la figura de Mahatma en su auto mientras habla con Francesca, la menor de sus tres hijas con Matías Defederico, quien se encuentra en la parte trasera del vehículo al parecer sin cinturón de seguridad.

Entre los comentarios que surgieron de la filmación, trataron a la vedette de irresponsable, mala madre e inconsciente sobre las posibles consecuencias de viajar con la niña en esa situación. El video: Embed Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Ene 16, 2018 at 6:21 PST Hablamos con Cinthia sobre el tema y aclaró: "Estaba esperando a mi mamá y ellas tienen muñecos en el baúl. Me preguntaron si podían ir y les dije que sí. Se escuchan las balizas en el video y todo... Ni me estresan los comentarios, no tengo que dar explicaciones".

"En un momento filmo afuera y se ve que está frenado el auto. Cuando llegó mi vieja, las pasé al asiento y las senté como siempre. No le doy bola a la gente en las redes sociales porque son todos perfectos parece...".

Y cerró: "Les doy bola cuando comentan con buena energía y cosas positivas. Hago lo que quiero de mi vida, no estoy haciéndole mal a nadie. No soy inconsciente. A veces me dicen que las nenas no tienen cinturón y yo vivo en un barrio cerrado, donde no hay tránsito. La gente habla porque es gratis, nada más. Lo subí porque me gusta el video, nada más".