Cinthia Fernández negó el romance que le atribuyen: "No tengo ánimos ni ganas de estar en pareja"

Cinthia Fernández no la pasa nada bien tras su separación de Matías Defederico y ahora, se habla de que hubo un tercero en discordia en el rompimiento de la pareja.





Este miércoles, en Los Ángeles de la Mañana, se dijo que la crisis entre ella y el futbolista sería por un romance que ella habría tenido con Tomás Wurch, el ahora exmarido de Soledad Bayona y con quien compartió temporada de verano con Mahatma en Carlos Paz.

PrimiciasYa pudo dialogar con Cinthia sobre esta presunta relación amorosa, aunque fue tajante en su desmentida: "No estoy en pareja con nadie, el día que lo esté, lo comunicaré. Hablar es gratis y eso se nota".





"Me da bronca porque es una persona que está en pareja y además, no quiero saber nada con nadie. No tengo ánimos ni ganas. Cuando me pase, lo diré", cerró.



Por otra parte, se refirió a su supuesta incorporación al Bailando 2018: "Me encantaría pero no hablé con nadie, aún no me llamaron".