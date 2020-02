Cinthia Fernández mostró una firme postura ante la posibilidad de volver a bailar con Baclini

La bailarina habló sobre la posibilidad de regresar a la pista del "Súper bailando", con su ex... de quien aún está enamorada. Pero podrían ofrecerle al empresario otras parejas como Luciana Salazar o Mariana "Loly" Antoniale.

A dos meses del arranca de una nueva temporada del “Súper bailando” la producción del ciclo de Marcelo Tinelli ya empezó a convocar a famosos para el ciclo, entre ellos está la posibilidad de que Martín Baclini regrese.

Cinthia Fernández si quiere volver a formar parte del ciclo pero, ante lo dolorosa que fue la separación con el empresario, la bailarina no quiere que sea con él para no atravesar por lo mismo. Entonces, Baclini podría retomar con otra pareja y se piensa en Luciana Salazar o de Mariana "Loly" Antoniale.

“Martín quiere ir al Bailando pero no aceptaría hacerlo con ninguna de las dos por una cuestión de respeto a Cinthia”, dijo Mariana Brey en “LAM”, El Trece. Entonces, Cinthia no dudó en exclamar; “¡Cero chance!” de volver a bailar con Baclini.

“¿Cómo te caería que acepte un Bailando Luli o con Loly?”, le preguntaron a la morocha y ella contestó sin vueltas: “Yo creo que no va a aceptar, pero me parecería muy desagradcido porque la verdad es que yo lo llevé al Bailando, porque salía conmigo. Él lo sabe, lo tiene re claro y lo dice por todos lados. Me parece que lo ayudé en un montón de aspectos”.

“Me caería mal porque una es (su) amiga y tuve un montón de problemas, fue parte del desencadenante de que esté separada. Y la otra fue una exnovia de él. Entonces, no… Él disfruta la cámara. Y si fuera con otra persona no me molestaría, pero hay que ver cuánto dura”, tiró Cinthia irónica.

“En la producción lo quieren mucho, pero no está en la lista de convocados por ahora”, reveló Lourdes Sánchez que tiene información de primera línea gracias a su pareja Chato Prado, mano derecha de Marcelo Tinelli.

