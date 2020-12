Cinthia Fernández sobre Migue Granados: "Una agresión de manera obsesiva"

Cinthia Fernández fue contundente a la hora de referirse a Migue Granados, quien el lunes pidió disculpas por algunos mensajes antiguos que había compartido en Twitter con su estilo de humor al límite.

"Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo", aclaró Granados.

En este marco, la panelista habló en el "Cantando 2020", El Trece, sobre los mensajes hacia ella que padeció del humorista de manera personal.

"Si bien los tuits fueron viejos me parece una agresión deseando la muerte, de una manera obsesiva. Que te mueras, que te pase un camión por encima de la cabeza... ", indicó la panelista.

Y agregó: "Todos pudimos tener errores sobre el humor pero me parece que eso no tendría que existir".

"Me pidió disculpas en privado pero sólo se dignó a poner un tuit cuando lo estábamos matando en La previa del Cantando", aclaró Fernández, molesta aún con la actitud de Migue.

