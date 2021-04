Cinthia Fernández a Matías Defederico tras su descargo: "Espero feliz a que me denuncies si miento"

Cinthia Fernández disparó contra Matías Defederico luego de que su ex pareja saliera a desmentir las acusaciones de la panelista contra él por violencia de género.

“Estaría bueno que esta basura diga por qué me denunció penalmente. Por algo que no tiene peso ni sustento judicial y nada tiene que ver con la violencia que viví. Que no ponga suspenso haciéndose el que se ocupa de esto porque es una absoluta mentira”, comenzó Cinthia a través de su cuenta de Twitter.

“La denuncia penal que me quiere poner a mí es por una amenaza “según el@de muerte” porque él me apagó el teléfono de mis hijas y me incomunicó con ellas y yo nerviosa como cualquiera en mi lugar le dije de todo .. textual “fue, te voy a romper el auto””, añadió Cinthia.

“Eso contra fracturarme un dedo o romperle la cabeza a tu hija con un iPad no tiene comparación! Vamos a ver de qué te disfrazas “amenaza””, continuó con su descargo.

“Te quiero escuchar Defederico, entonces qué le pasó a tu hija en la cabeza. Sabes que los chicos no mienten y que me encantaría mostrar a mi hija diciendo “me pegó sin querer porque le quiso pegar a mi mamá”. Quisiera que me cuentes también qué me pasó a mí en el pie”, agregó.

LEER MÁS Fuerte reacción de Cinthia Fernández tras el descargo de Matías Defederico sobre la violencia de género: "Qué pedazos de..."

“Si podes quisiera también saber si yo miento por qué no me denuncias por eso para que yo justifique en la justicia todo lo que me pasó... quisiera saber eso, no denuncias pedorras sin fundamentos como tus pedidos de alquiler al que no tedieron lugar por ridículo”, sentenció Cinthia.

“El único que hizo que explotara fuiste vos y ¿sabes qué? GRACIAS ! Espero tus denuncias ¿por injurias sería? Así me siento con el juez a decirle por qué y que investiguen”, remarcó.

"Y a los sin vida que me dicen por qué lo denuncio. Porque me encantaría estar reventada en guita y llevar 2 juicios al exterior en 2 países distintos! Por eso me encantaría q el señor me denuncie por injurias o mentiras así justifico con todo en la justicia", indicó.

“Fotos, chats, historias clínicas, testigos y cámara gesell . Así que acá t espero Defederico. Y no te arrobo porque no puedo!”, disparó.

“Tu amante que se sentó en televisión mientras yo cuidaba a mis hijas muy bebes , la cual tuve que denunciar en San Isidro pidiendo que me dejara en paz, era la mujer con la que te hablaste el día que quise ver tu teléfono en Chile donde venías de una fiesta borracho”, arremetió.

“Y en un estado deplorable y te descubrí y me estallaste el teléfono y todo termino con mi dedo así!”, arrojó furiosa.

“Sabes cuando me enteré que era eso lo que te provocó ira y me pegaste y ahorcaste! Años después en la tv como una pelotuda! El día que te subiste al avión para ir a Turquía!”, continuó con su descargo.

“César Carozza me llevó a denunciarla! Un abogado no va a mentir! Decime a ver cuál es mi calumnia hdp! Te repito, te espero feliz a que me denuncies si miento ! Quiero ver qué haces con todas las pruebas”, concluyó.

LEER MÁS Matías Defederico sobre lo que contó Cinthia Fernández: "Hasta hoy guardé silencio"