Cinthia Fernández lloró al relatar un duro momento junto a sus hijas

Cinthia Fernández atraviesa durísimos momentos tras el rompimiento de su pareja con Matías Defederico. atraviesa durísimos momentos tras el rompimiento de su pareja con

Este martes, la morocha dialogó con Involucrados y contó que habló con sus hijas, Charis, Bella y Francesca sobre su separación del futbolista. Durante el relato, la bailarina se quebró.

"Me pasó hoy a la mañana que la más chiquita me preguntó '¿y papá por qué no vino?'. Y yo le dije 'porque mamá y papá están peleados y él no está durmiendo más acá en casa'. Ahí ella me dice que lo extraña y le contesto 'ya lo sé, mi amor. Yo también'. Y fue terrible", arrancó a contar en el ciclo de América.

"Tres años tiene. Esas cosas son difíciles y tengo que aprender yo también. Es un día a día... más que nada por las nenas no es que estoy llorando por él", agregó.

"Todo el mundo me dice 'ay, qué insoportable, llorando por el mismo tipo. ¡Soltá!'. Y no es eso. Somos cinco, no somos dos. Las otras están haciendo un proceso difícil.. ", concluyó Cinthia.

No te pierdas el video de esta nota.

Embed