Cinthia Fernández le respondió a Marcelo Boeri: "Una mujer le cerró la boca"

Cinthia Fernández y Marcelo Boeri, titular de la Asociación de Taxistas Unidos, tuvieron un cruce de opiniones ayer en "Involucrados", América TV. titular de la, tuvieron un cruce de opiniones ayer en

Fue cuando la modelo le cuestionó las agresiones y escraches de taxistas a los conductores de Uber. Esto fue lo que pasó al aire:

Embed

PrimiciasYa mantuvo un diálogo con Cinthia, que le respondió a Boeri: "Me chupa tres pelotas lo que opine. No sé que quiso decir cuando dijo que no sabía con quién debatía. Se podría haber dirigido de otra manera sea quien sea. Se puso bastante nervioso, no hay que subestimar a la gente. Si es mujer u hombre, se puede debatir igual. Fue fea declaración".





Agregó: "Si dice que en UBER son delincuentes, le dije que hacía hincapié en que los taxis no son todos legales, ni están en regla. Hay delincuentes taxistas. Habría que enfatizar en cómo está la sociedad y la capacidad de elegir. Cuando vamos a Retiro, tampoco tenemos seguro. Te desvalijan lo poco que traés".

Embed

"El planteó situaciones puntuales y yo también. Si tenemos familiares en el Interior, sabemos que ese problema existe. Así como el cambio de los billetes, que el mismo reconoce en la nota. Qué feo que un dirigente lo reconozca y no haga nada por eso", manifestó Fernández.





Para cerrar, Cinthia enfatizó: "En vez de ser caza uber, debería ocuparse de los delincuentes que tiene dentro del gremio. Pero está la capacidad de elegir y más en esta situación. Hay que ser menos gremialista y más humano. Una mujer le acaba de cerrar la boca a este señor amoroso y un tanto machista".