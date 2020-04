Cinthia Fernández le puso un picante sobrenombre a Agustina Agazzani: "Es..."

Cinthia Fernández sigue en guerra con su exnovio Martín Baclini y la actual pareja de él, Agustina Agazzani. Este fin de semana, la bailrina se enfrentó sola contra decenas de usuarios de Twitter que buscaban defenestrarla por su comportamiento.

Entre otras frases, la panelista de "LAM" rebautizó con ironía a la nueva novia de su ex. "Que ridícula sos, siglo 21 y se sigue hablando de las sabanas de una mujer como si eso la definiera. No se cual es tu idea decir "miren se acostó con todos estos antes, famosos o no, qué corno te importa, eso no la hace mejor o peor. Sos patética", le escribió una usuaria en Twitter.

"Me lo hicieron a mi y a todos los del espectáculo señora... sino hay q dedicarse a otra cosa! La ley de la selva pero cada uno sabe dónde viaja. Si ve peligro no se meta", respondió Cinthia junto al hashtag #cagazzani.

"Cuando uno empieza una relación con alguien, desde ese día no importa el pasado por más famosa que seas. Y qué lástima que siendo vos una mujer y teniendo tres hijas mujeres denigres a otra mujer exponiendo sus ex. No sos un ejemplo", le escribió otra seguidora.

"No denigro, tengo una rutina que seguir y tanto mis compañeras como yo lo hicimos . Pero claro ¿yo sola soy culpable? ¿O tiene miedo a agarrarsela con todos? #cagazzani", insistió con el término despectivo Cinthia, quien salió a responder cada una de las críticas que recibió.

"¿No tenés ganas de jugar con tus hijas, hacerles algo rico, bañarlas? ¡Te la pasas en Twitter hablando de tu ex y su novia!", la cuestionó otra usuaria. "Lo hago, sólo me lleva 15 minutos el tweet. ¿Y a vos escribir de mí cuanto te lleva?", le respondió ella.

"¡Qué pelot... que sos! ¡Soltá a tu ex!", la insultó otra más. "¡Con moño!", le contestó ella irónicamente.

"Lo único que tenés que estudiar es cómo armar un quilombo para tener aire", a lo que ella le retrucó con "la cuestionó una más. "Viene solo con Cartonclini... El viento nos amontona", sentenció Fernández, haciendo alusión a su ex.

"Quiero nuevamente dar las gracias con todo mi corazón por haberme considerado para ser parte de este Súper Bailando, con todo mi amor y respeto digo gracias una vez más, y espero sepan entender que acá no se trata de miedo a nada ni nadie, se trata de AMOR PROPIO", había expresado por su parte Agazzani en sus redes en relación a su baja de la pista más famosa del país.

